Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Oberbantenberg

Wiehl (ots)

Zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr am vergangenen Mittwoch (5. November) schlugen Einbrecher die Scheibe der Terassentür eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Oberbantenberg ein. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Kriminellen erbeuteten drei Armbanduhren.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell