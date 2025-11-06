Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Oberbantenberg
Wiehl (ots)
Zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr am vergangenen Mittwoch (5. November) schlugen Einbrecher die Scheibe der Terassentür eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Oberbantenberg ein. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Kriminellen erbeuteten drei Armbanduhren.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
