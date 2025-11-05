PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Mehrere Friedhöfe von Metalldiebstählen betroffen/ Die Kriminalpolizei ermittelt

Odenwaldkreis (ots)

Seit Anfang September häuften sich auf verschiedenen Friedhöfen im Odenwaldkreis Diebstähle von Grabschmuck. Betroffen waren unter anderem Friedhöfe in Böllstein, Würzberg, Lauerbach, Hetzbach, Gammelsbach, Beerfelden, Olfen und zuletzt Nieder-Kainsbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm eine oder mehrere Personen über mehrere Wochen hinweg Vasen und Schalen aus Kupfer oder Bronze. Insgesamt gingen bislang rund 40 Anzeigen bei der Polizei ein. Die Ermittler halten es für möglich, dass die tatsächliche Zahl der Diebstähle noch höher liegt und dass die Taten möglicherweise mit einem Fahrzeug ausgeführt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe von Friedhöfen bemerkt habe, solle sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K41) in Erbach unter der Rufnummer +49 6062 953 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 07:41

    POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Terrassentür aufgehebelt / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt/Eberstadt (ots) - Ein Einfamilienhaus im Löfflerweg geriet ins Visier Krimineller. Die Abwesenheit der Bewohner machten sich die Unbekannten zwischen Dienstagmittag (28.10.) und Dienstagnachmittag (4.11.) etwa 16.20 Uhr zu Nutze und näherten sich dem Objekt unbemerkt über den Gartenbereich. Von dort aus machten sie sich an einer Terrassentür zu schaffen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 06:26

    POL-DVS: Pfungstadt - Auffahrunfall mit schwerverletzter Person und Vollsperrung der A67

    Pfungstadt (ots) - Gemarkung Pfungstadt: Eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person und etwa 100.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwoch früh (05.11.). Ein 40- jähriger LKW-Fahrer aus Polen befuhr gegen 02:47 Uhr die Autobahn 67 zwischen der Auffahrt Pfungstadt und der Abfahrt Gernsheim. Ein 57 -jähriger bulgarischer ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:18

    POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert Krankentransporte / Drei Weiterfahrten untersagt

    Darmstadt (ots) - Beamte der Polizeistation Pfungstadt sowie des 2. Reviers Darmstadt nahmen am Montag (3.11.) Krankentransporte ins Hauptvisier ihrer Verkehrskontrollen. Da es sich bei dem Transport von kranken und behinderten Menschen um eine sehr verletzliche Gruppe handelt, muss besonders im Straßenverkehr Rücksicht genommen und ein hohes Maß an Sicherheit an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren