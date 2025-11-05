Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Mehrere Friedhöfe von Metalldiebstählen betroffen/ Die Kriminalpolizei ermittelt

Odenwaldkreis (ots)

Seit Anfang September häuften sich auf verschiedenen Friedhöfen im Odenwaldkreis Diebstähle von Grabschmuck. Betroffen waren unter anderem Friedhöfe in Böllstein, Würzberg, Lauerbach, Hetzbach, Gammelsbach, Beerfelden, Olfen und zuletzt Nieder-Kainsbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm eine oder mehrere Personen über mehrere Wochen hinweg Vasen und Schalen aus Kupfer oder Bronze. Insgesamt gingen bislang rund 40 Anzeigen bei der Polizei ein. Die Ermittler halten es für möglich, dass die tatsächliche Zahl der Diebstähle noch höher liegt und dass die Taten möglicherweise mit einem Fahrzeug ausgeführt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe von Friedhöfen bemerkt habe, solle sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K41) in Erbach unter der Rufnummer +49 6062 953 0 entgegen.

