Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Terrassentür aufgehebelt

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus im Löfflerweg geriet ins Visier Krimineller. Die Abwesenheit der Bewohner machten sich die Unbekannten zwischen Dienstagmittag (28.10.) und Dienstagnachmittag (4.11.) etwa 16.20 Uhr zu Nutze und näherten sich dem Objekt unbemerkt über den Gartenbereich. Von dort aus machten sie sich an einer Terrassentür zu schaffen und öffneten sie gewaltsam. Nachdem sie im Inneren alle Räume durchsucht hatten flüchteten sie über die Einstiegsstelle in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Löfflerwegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

