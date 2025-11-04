Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/Alsbach: Steinwurf lässt Scheibe zerbrechen

Wer hat etwas gesehen?

Alsbach-Hähnlein/Alsbach (ots)

Unbekannte hatten zwischen Freitagmittag (31.10.) etwa 13.00 Uhr und Montagmorgen (3.11.) etwa 8.00 Uhr durch einen vermutlichen Steinwurf eine Fensterscheibe an einer Schule in der Benno-Elkan-Allee beschädigt. Dabei zerbrach die Scheibe und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Kriminellen entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Falls Zeugen diese Tat oder verdächtige Personen beobachtet haben, können Sie sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 an die zuständige Polizeistation in Pfungstadt wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell