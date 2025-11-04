Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Gorxheimertal (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (3.11.), in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume in einem Einfamilienhaus im Buchklinger Weg ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Schmuck und eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

