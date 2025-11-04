Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher am Werk - Mobiltelefone, Notebooks und Lautsprecher entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstagvormittag (1.11.) etwa 11.00 Uhr und Montagmorgen (3.11.) etwa 6.55 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zum Innenraum eines Bürogebäudes. Die Kriminellen durchsuchten die Büroräume in der Rößlerstraße und entwendeten im Zuge dessen unter anderem Lautsprecher, Mobiltelefone, Notebooks sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Sie flüchteten im Anschluss durch die aufgehebelte Tür mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

