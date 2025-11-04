POL-DA: Lampertheim: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer
Lampertheim (ots)
Der Fahrradfahrer, der am Donnerstag (30.10.) in der Behringstraße/ Ecke Gaußstraße mit einem Autofahrer kollidierte (wir haben berichtet), ist am Montag (03.11.) in einem Krankenhaus verstorben.
Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6148647
