POL-DA: Lampertheim: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Lampertheim (ots)

Der Fahrradfahrer, der am Donnerstag (30.10.) in der Behringstraße/ Ecke Gaußstraße mit einem Autofahrer kollidierte (wir haben berichtet), ist am Montag (03.11.) in einem Krankenhaus verstorben.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6148647

