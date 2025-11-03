PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Haßloch: Unbekannte beschädigen Schultür
Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim/Haßloch (ots)

Kriminelle nahmen eine Schule im Evreuxring ins Visier und beschädigten die Eingangstür.

Zwischen Freitagabend (31.10.) etwa 19.30 Uhr und Montagmorgen (3.11.) etwa 7.00 Uhr näherten sie sich der Tür mit einem Baustellenschild. Nachdem sie damit die Scheibe eingeschlagen hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Schule aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Rüsselsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

