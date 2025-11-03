POL-DA: Rüsselsheim/Haßloch: Unbekannte beschädigen Schultür
Polizei sucht Zeugen
Rüsselsheim/Haßloch (ots)
Kriminelle nahmen eine Schule im Evreuxring ins Visier und beschädigten die Eingangstür.
Zwischen Freitagabend (31.10.) etwa 19.30 Uhr und Montagmorgen (3.11.) etwa 7.00 Uhr näherten sie sich der Tür mit einem Baustellenschild. Nachdem sie damit die Scheibe eingeschlagen hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Schule aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Rüsselsheim zu melden.
