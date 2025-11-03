Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Hakenkreuz in Auto geritzt

Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Kriminelle nahmen in der Heinrichstraße ein dunkles Fahrzeug ins Visier und beschädigten es mit einem spitzen Gegenstand.

Zwischen Donnerstagmittag (30.10.) etwa 14.00 Uhr und Freitagmittag (31.10.) etwa 14.00 Uhr näherten sich die Unbekannten dem am Straßenrand geparkten Auto. Nachdem sie ein Hakenkreuz in eine Tür geritzt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Heinrichstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell