POL-DA: Riedstadt: Hakenkreuz in Auto geritzt
Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Kriminelle nahmen in der Heinrichstraße ein dunkles Fahrzeug ins Visier und beschädigten es mit einem spitzen Gegenstand.

Zwischen Donnerstagmittag (30.10.) etwa 14.00 Uhr und Freitagmittag (31.10.) etwa 14.00 Uhr näherten sich die Unbekannten dem am Straßenrand geparkten Auto. Nachdem sie ein Hakenkreuz in eine Tür geritzt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Heinrichstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

