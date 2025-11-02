Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Bahnhofsallee;

Tatzeit: zwischen 30.10.2025, 17.30 Uhr und 31.10.2025, 11.00 Uhr;

In zwei Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Velen. Die beiden Fahrzeuge parkten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen am Fahrbahnrand der Bahnhofsallee. Die Einbrecher verschafften sich zu der Zeit gewaltsam Zutritt zu den beiden Transportern und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

