Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall davongefahren

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Rathmering;

Tatzeit: 31.10.2025, zwischen 09.30 Uhr und 11.50 Uhr;

Einen blauen Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Fahrzeug parkte am Freitag zwischen 09.30 Uhr und 11.50 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Rathmering. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell