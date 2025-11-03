Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter auf frischer Tat ertappt

Viernheim (ots)

Am Samstagabend (1.11.) gegen 18.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der August-Bebel-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Kriminelle die Balkontür auf, um in die Wohnung zu kommen, und traf hier auf den Bewohner. Der Unbekannte flüchtete sofort wieder über den Balkon in unbekannte Richtung.

Zu dem Einbrecher sind folgende Details bekannt: Der Täter war etwa 170-180 cm groß und kräftig. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

