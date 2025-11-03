PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Pfungstadt: Weltkriegsbombe auf Kasernen-Gelände erfolgreich entschärft

Pfungstadt (ots)

Die am Montagmorgen (3.11.) entdeckte Weltkriegsbombe auf dem Kasernen-Gelände nahe der Bundesstraße 3 (wir haben berichtet), konnte bereits gegen 13 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden.

Für den Zeitraum der Maßnahmen mussten etwa 100 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 500 Metern ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Zudem kam es zur teilweisen Sperrung der Bundesstraße 3.

Nach Abschluss des Einsatzes sind die Sperrungen nun wieder aufgehoben und die Anwohnerinnen und die Anwohner können wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

