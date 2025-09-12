POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße
Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
In der Nacht auf Freitag den 12.09.2025, im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 04.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines auf der August-Schlüter-Straße geparkten grauen Honda eines 44-jährigen Dülmeners ein. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie Tabak und Bargeld aus der Geldbörse, die sich auf dem Beifahrersitz befand.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell