Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße

Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag den 12.09.2025, im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 04.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines auf der August-Schlüter-Straße geparkten grauen Honda eines 44-jährigen Dülmeners ein. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie Tabak und Bargeld aus der Geldbörse, die sich auf dem Beifahrersitz befand.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell