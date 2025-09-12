PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße
Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag den 12.09.2025, im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 04.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines auf der August-Schlüter-Straße geparkten grauen Honda eines 44-jährigen Dülmeners ein. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie Tabak und Bargeld aus der Geldbörse, die sich auf dem Beifahrersitz befand.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:44

    POL-COE: Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein

    Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster Am Mittwochabend (10.09., 19:30 Uhr) ist eine 38-Jährige bei einem Messerangriff im Bereich der B 525 in Nottuln lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 38-Jährige durch ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:46

    POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen / Betrüger im Internet nutzen Gutgläubigkeit aus

    Coesfeld (ots) - Seit Mitte Juli war ein 63-jähriger Dülmener in Kontakt mit einem angeblichen Arzt aus der Ukraine. Der Kontakt entstand im Internet auf einer Marktplattform. Der unbekannte Betrüger gab vor aus der Ukraine flüchten zu wollen und dazu 500 Euro zu benötigen. Weiterhin teilte er dem Dülmener mit, dass er das Geld so schnell wie möglich zurück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren