Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln: Nach Messerangriff in Nottuln - Polizei nimmt 38-jährigen Tatverdächtigen fest

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung: Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein (ots vom 11.09., 11:20 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6115602)

Nach dem Messerangriff in Nottuln hat die Polizei am frühen Nachmittag den 38-jährigen getrenntlebenden Ex-Lebensgefährten der 38-jährigen schwer verletzten Frau festgenommen. Der Mann stellte sich der Polizei auf einer Polizeiwache in Coesfeld.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Die Ermittlungen dauern an. Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

