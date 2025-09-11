PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Am Mittwochabend (10.09., 19:30 Uhr) ist eine 38-Jährige bei einem Messerangriff im Bereich der B 525 in Nottuln lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 38-Jährige durch Zeugen lebensgefährlich verletzt in der Nähe der Bushaltestelle Billerbecker Straße an der B 525 aufgefunden. Die 38-jährige Coesfelderin wies mehrere Stichverletzungen auf. Rettungskräfte brachten die Frau umgehend in ein Krankenhaus. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der ersten Aussage zufolge sollen diese Verletzungen durch ihren 38-jährigen getrenntlebenden Ex-Lebensgefährten zugefügt worden sein. Die Anschrift des Tatverdächtigen, eine Flüchtlingsunterkunft in Nottuln, ist bereits in der Nacht durch Polizeikräfte durchsucht worden.

Der Tatverdächtige mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit befindet sich derzeit auf der Flucht.

Eine Mordkommission unter der Leitung von Julika Böhlendorf bei der Polizei Münster ist im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

