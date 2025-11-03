Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Abgelenkt und bestohlen/Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Heppenheim (ots)

Ein Krimineller hatte am Donnerstag (30.10.) in der Parkhofstraße nichts Gutes im Sinn. Gegen 13.45 Uhr sprach der Unbekannte einen 66-Jährigen auf dem dortigen Parkplatz an und fragte ihn, ob er ihm 2 Euro Münzen in 1 Euro Münzen wechseln könne. Als der 66 Jahre alte Mann helfen wollte, lenkte ihn der Unbekannte geschickt ab und entwendete unbemerkt mehrere Hundert Euro und einen Lottoschein aus dessen Portemonnaie. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung. Den Diebstahl bemerkte der 66-Jährige erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu dem Unbekannten sind folgende Details bekannt: Der Täter wurde etwa 55-60 Jahre alt und 175 cm groß geschätzt. Er soll dunkelblondes Haar haben und ein rundes, kräftiges Gesicht. Seine Statur wird als "kräftig" beschrieben. Er sei mit einer dunkelblauen Jacke und Jeans bekleidet gewesen und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 Kontakt aufzunehmen.

