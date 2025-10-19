Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Ein ausgedehnter Dachstuhlbrand an der Kalkarer Straße in der Gocher Innenstadt hat heute Nacht die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr beschäftigt. Knapp 5 Stunden haben die Löscharbeiten an dem Reihenhaus gedauert. Verletzt wurde niemand, es ist Sachschaden in unklarer Höhe entstanden. Auch die Brandursache ist unklar. Das Haus ist unbewohnbar, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern.

Um 0.30 Uhr wurde Alarm zunächst für die Löschzüge Stadtmitte ausgelöst. Schon bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Obergeschoss des Reihenhauses in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude links und rechts stand unmittelbar bevor. Zudem war zunächst noch unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten. Bereits in dieser ersten Phase des Einsatzes wurden die Löscheinheiten Asperden und Pfalzdorf zur Unterstützung nachalarmiert.

Die Löscharbeiten wurden mit massivem Wassereinsatz eingeleitet. Sogenannte Riegelstellungen zu den Nachbargebäuden verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Über die Drehleiter mussten im weiteren Verlauf die Dachpfannen des Brandhauses entfernt werden, um Glutnester ausmachen zu können. Atemschutztrupps durchsuchten die Räumlichkeiten nach Personen, wurden aber nicht fündig.

Insgesamt 24 Personen hielten sich in dem betroffenen Gebäude sowie im Nachbargebäude rechts zum Zeitpunkt des Brandes auf. Sie wurden durch das Ordnungsamt anderweitig untergebracht. Das Brandobjekt selbst ist unbewohnbar und auch das rechte Nachbargebäude konnte vorerst nicht genutzt werden.

Vor Ort waren 55 Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Marc Derksen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell