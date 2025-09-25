Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Rauchmelder schlägt Alarm: Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Goch (ots)

Ein piepsender Rauchmelder hat dafür gesorgt, dass die Feuerwehr Goch einen drohenden Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Gocher Gärtnerweg rechtzeitig verhindern konnte. Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung hatten offenbar einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, der Inhalt verbrannte und löste so den Rauchmelder in der Wohnung aus. Ein Besucher im Haus hörte das Piepen, nahm den Brandrauch wahr und informierte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte führten sechs Bewohner, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten, ins Freie und entfernten den Topf mit den angebrannten Speiseresten vom Herd, noch bevor sie sich mit offener Flamme entzündeten. Löschwasser musste nicht eingesetzt werden. Mit einem Hochdrucklüfter wurde der Brandrauch aus dem Gebäude geblasen, anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rauchmelder sind in allen Wohngebäuden in Nordrhein-Westfalen Pflicht. Darauf macht die Feuerwehr Goch hiermit besonders aufmerksam. Sie müssen in allen Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren angebracht werden, die als Rettungsweg ins Treppenhaus oder ins Freie dienen. Rauchmelder leisten einen wichtigen Beitrag zur Brandverhütung und retten Leben!

