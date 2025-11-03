Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt/Crumstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Riedstadt/Crumstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (2.11.), gegen 7.00 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen einen Fahrzeugbrand im Forstweg. Durch die schnell alarmierte Feuerwehr konnte der brennende Renault gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Durch das Feuer wurden zudem Teile eines Gartenzauns sowie eines Garagentors beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Brandstiftung nicht ausschließen.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

