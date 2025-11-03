PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auto entwendet und Unfall gebaut
Wer hat etwas beobachtet?

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle entwendeten im Laufe des Sonntags (2.11.) ein Auto und verursachten einen Unfall, bevor sie das Fahrzeug auf der Autobahn zurückließen. Der graue BMW hatte bis etwa 17.40 Uhr in der Adam-Opel-Straße gestanden, als der Besitzer das Fehlen bemerkte. Als gegen 22.50 Uhr auf der A5 bei Gräfenhausen ein in die Leitplanke gefahrenes Fahrzeug gemeldet wurde, stellten die Beamten fest, dass es sich um dasselbe Auto handelte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die mutmaßlichen Autodiebe bereits das Fahrzeug verlassen und waren in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die das Auto gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:35

    POL-HP: Mörlenbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Mörlenbach (ots) - Am Samstag, den 01.11.2025 in der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:20 Uhr, wurde ein blaue Skoda Octavia an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Jahnstraße auf dem DM Parkplatz in Mörlenbach abgestellt. Der Unfallverursacher prallte mit unbekanntem Fahrzeug auf unbekannte Weise gegen das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:17

    POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in der Innenstadt

    Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (2.11.) kam es gegen 1.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Marktplatz zwischen zwei Personen. Dabei verletzte ein noch unbekannter Täter einen 23-Jährigen am Unterarm mit einem Messer. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren