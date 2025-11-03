Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auto entwendet und Unfall gebaut

Wer hat etwas beobachtet?

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle entwendeten im Laufe des Sonntags (2.11.) ein Auto und verursachten einen Unfall, bevor sie das Fahrzeug auf der Autobahn zurückließen. Der graue BMW hatte bis etwa 17.40 Uhr in der Adam-Opel-Straße gestanden, als der Besitzer das Fehlen bemerkte. Als gegen 22.50 Uhr auf der A5 bei Gräfenhausen ein in die Leitplanke gefahrenes Fahrzeug gemeldet wurde, stellten die Beamten fest, dass es sich um dasselbe Auto handelte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die mutmaßlichen Autodiebe bereits das Fahrzeug verlassen und waren in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die das Auto gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell