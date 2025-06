Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand in Zweiparteienhaus

Papenburg (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr ein Brand auf einem Grundstück in der Straße "Am Stadion" in Papenburg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der hintere Bereich eines Zweiparteienhauses - insbesondere eine überdachte Terrasse - in Flammen.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurden Polizeibeamte durch Anwohner darüber informiert, dass sich noch zwei Hunde im Gebäude befinden. Die Beamten schlugen daraufhin eine Fensterscheibe ein und konnten die Tiere aus dem betroffenen Raum retten.

Die Freiwillige Feuerwehr Papenburg-Untenende rückte mit insgesamt 35 Kräften und fünf Fahrzeugen an und nahm die Löscharbeiten unter der Leitung des Ortsbrandmeisters zügig auf.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der betroffene Gebäudeteil wird im Erdgeschoss von einer Mieterin bewohnt, der obere Bereich von einem weiteren Bewohner. Beide befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs außerhalb des Gebäudes beziehungsweise konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Feuer verursachte erhebliche Schäden an der Terrassenüberdachung, der Fassade, den darüberliegenden Fenstern sowie an Dachziegeln und Dämmmaterial. Der geschätzte Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell