POL-EL: Haren - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Samstagabend, den 21. Juni, kam es zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Ahornstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Ahornstraße aus Richtung Eichenstraße kommend in Richtung Bierstraße. Im Einmündungsbereich zur Buchenstraße näherte sich von rechts, aus Richtung Ulmenstraße, ein bevorrechtigter Pkw. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, in deren Folge der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Fahrer des beteiligten Pkw - mutmaßlich ein dunkelblauer Audi, möglicherweise ein Kombi - setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 an die Polizei Meppen zu wenden.

