POL-DA: Rüsselsheim: Betrunken Verkehrszeichen überfahren und Reifen gewechselt
Polizei nimmt 50-Jährigen vorläufig fest
Rüsselsheim (ots)
Der Sonntagmittag (2.11.) endete für einen 50 Jahre alten Mann mit seiner vorläufigen Festnahme und einer Blutentnahme auf der Polizeistation.
Gegen 12.00 Uhr überfuhr der Mann mit seinem Auto in der Weisenauer Straße zuerst ein Verkehrszeichen, woraufhin er einige Meter weiter seinen dadurch beschädigten Reifen wechseln wollte. Eine bereits alarmierte Streife konnte den Fahrer antreffen und stellte Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille, woraufhin der 50-Jährige für eine Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.
