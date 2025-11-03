PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf/Rüsselsheim: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller
Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf/Rüsselsheim (ots)

In Mörfelden-Walldorf hatten es Unbekannte in der Isarstraße auf den Keller eines Hauses abgesehen und dort einen Tresor entwendet. Zwischen Freitagmittag (31.10.) etwa 15.00 Uhr und Samstagmittag (1.11.) etwa 11.30 Uhr näherten sich die Kriminellen der Kellertür und brachen diese gewaltsam auf. Im Inneren des Einfamilienhauses nahmen sie einen Tresor an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Im Laufe des Samstags (1.11.) kam es zu einem weiteren Einbruch in Rüsselsheim. In der Friedrich-Engels-Straße wollten bislang unbekannte Täter zuerst über das Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus einsteigen. Als dies misslang, schlugen sie das Fenster ein und durchsuchten im Anschluss zwischen 18.00 und 22.30 Uhr das Haus. Die Kriminellen konnten mit mehreren Schmuckstücken unerkannt flüchten.

Zeugen, denen zu den genannten Zeiten etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

