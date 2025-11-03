PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld
Wer hat etwas gesehen?

Weiterstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Sonntagabend (2.11.) ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 17.30 und 20 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Daraufhin suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen verursachten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
