POL-DA: Bad König: Einbruch in Einfamilienhaus
Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Kriminelle beschädigten zwischen Sonntag (26.10.) und Sonntagmittag (2.11.) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Zieglersberg" und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern derweil an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

