Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Erbach (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstagabend (1.11.) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Beerfurther Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Schmuck und flüchteten anschließend. Zurück ließen die Einbrecher einen Schaden von mehreren tausend Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06062/9530 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 Hinweise zu erreichen.

