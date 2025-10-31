Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unbekannte zerstechen Reifen

Zeugen gesucht

Riedstadt-Goddelau (ots)

Bislang unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Riedstadt-Goddelau einen Ford Transit beschädigt. In der Zeit von Donnerstag, 30.10.2025 21:00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025 07:40 Uhr wurde ein Reifen mittels unbekanntem Werkzeug zerstochen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell