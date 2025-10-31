Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Ohne Versicherung, zu laut und per Haftbefehl gesucht

Festnahme eines 29-Jährigen

Michelstadt (ots)

Nachdem Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen auf der Bundesstraße 45 am Donnerstagmittag (30.10.) ein Auto kontrollierten, nahmen sie einen 29-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 11.45 Uhr stoppten die Gesetzeshüter den 29-Jährigen mit seinem Fahrzeug bei Michelstadt und nahmen ihn näher unter die Lupe. Bereits vor der Kontrolle fiel der Streife auf, dass der Wagen auffällig laut war. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige den Endschalldämpfer seines Fahrzeugs offenbar manipuliert hat. Zudem erhärtete sich im Rahmen der Überprüfung der Verdacht, dass sein Auto aktuell nicht versichert ist und ein Haftbefehl mit offener Geldstrafe gegen ihn vorliegt. Er wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht. Nachdem er die offene Geldstrafe zahlte, wurde er im Anschluss nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Kennzeichen und seine Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Zudem wird die zuständige Zulassungsstelle über die technischen Mängel informiert.

