PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Ohne Versicherung, zu laut und per Haftbefehl gesucht
Festnahme eines 29-Jährigen

Michelstadt (ots)

Nachdem Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen auf der Bundesstraße 45 am Donnerstagmittag (30.10.) ein Auto kontrollierten, nahmen sie einen 29-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 11.45 Uhr stoppten die Gesetzeshüter den 29-Jährigen mit seinem Fahrzeug bei Michelstadt und nahmen ihn näher unter die Lupe. Bereits vor der Kontrolle fiel der Streife auf, dass der Wagen auffällig laut war. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige den Endschalldämpfer seines Fahrzeugs offenbar manipuliert hat. Zudem erhärtete sich im Rahmen der Überprüfung der Verdacht, dass sein Auto aktuell nicht versichert ist und ein Haftbefehl mit offener Geldstrafe gegen ihn vorliegt. Er wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht. Nachdem er die offene Geldstrafe zahlte, wurde er im Anschluss nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Kennzeichen und seine Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Zudem wird die zuständige Zulassungsstelle über die technischen Mängel informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 13:35

    POL-DA: Lorsch: 32-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

    Lorsch (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Kräfte der Kriminalpolizei nahmen am Mittwochmorgen (29.10.) bei einem Polizeieinsatz in Lorsch einen 32-Jährigen in seiner Wohnung aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls fest. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige muss sich aktuell in mehreren ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:29

    POL-DA: Heppenheim: Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus / Polizei warnt vor Masche

    Heppenheim (ots) - Ein Krimineller hat am Donnerstagvormittag (30.10.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers vermutlich Beute gemacht. Gegen 9.30 Uhr klingelte der bislang noch unbekannte Täter bei einem lebensälteren Mann in Heppenheim und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsste er die Wasserhähne in der Wohnung des Seniors überprüfen, weil das ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:59

    POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach vier Einbrüchen gesucht

    Heppenheim (ots) - Kriminelle hatten es in der Zeit von Mittwochabend (29.10.) bis Donnerstagmorgen (30.10.) auf vier Firmen in der Donnersbergstraße abgesehen. Gegen 6 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zu einem Überseecontainer sowie zwei Firmenanwesen verschafft hatten. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren