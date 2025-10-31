PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus
Polizei warnt vor Masche

Heppenheim (ots)

Ein Krimineller hat am Donnerstagvormittag (30.10.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers vermutlich Beute gemacht. Gegen 9.30 Uhr klingelte der bislang noch unbekannte Täter bei einem lebensälteren Mann in Heppenheim und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsste er die Wasserhähne in der Wohnung des Seniors überprüfen, weil das Wasser verunreinigt sei. Der Mann ließ den Unbekannten schließlich in seine Wohnung. Hier lenkte er den Bewohner geschickt ab und durchwühlte Schubladen und den Schreibtisch, bevor er das Weite suchte. Ob der Täter etwas entwendete, steht noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:59

    POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach vier Einbrüchen gesucht

    Heppenheim (ots) - Kriminelle hatten es in der Zeit von Mittwochabend (29.10.) bis Donnerstagmorgen (30.10.) auf vier Firmen in der Donnersbergstraße abgesehen. Gegen 6 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zu einem Überseecontainer sowie zwei Firmenanwesen verschafft hatten. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Bei den ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:38

    POL-DA: Raunheim / B43: Fahrverbote drohen nach Geschwindigkeitsmessungen

    Raunheim (ots) - Zwei Autofahrer müssen nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag (30.10.) mit einem Fahrverbot rechnen. Zivilfahnder hatten sie auf der Bundesstraße 43 bei Raunheim gestoppt, da sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Gegen 12.30 Uhr hielten sie einen 35-Jährigen an, der 129 km/h auf dem Tacho hatte - erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren