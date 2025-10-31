Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim

B43: Fahrverbote drohen nach Geschwindigkeitsmessungen

Raunheim (ots)

Zwei Autofahrer müssen nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag (30.10.) mit einem Fahrverbot rechnen. Zivilfahnder hatten sie auf der Bundesstraße 43 bei Raunheim gestoppt, da sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Gegen 12.30 Uhr hielten sie einen 35-Jährigen an, der 129 km/h auf dem Tacho hatte - erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt aber nur 70 km/h. Auf ihn kommen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Auf die gleichen Folgen muss sich ein 45 Jahre alter Mann einstellen. Er war bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 157 km/h unterwegs, als ihn die Zivilkräfte anhielten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell