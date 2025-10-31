PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim
B43: Fahrverbote drohen nach Geschwindigkeitsmessungen

Raunheim (ots)

Zwei Autofahrer müssen nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag (30.10.) mit einem Fahrverbot rechnen. Zivilfahnder hatten sie auf der Bundesstraße 43 bei Raunheim gestoppt, da sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Gegen 12.30 Uhr hielten sie einen 35-Jährigen an, der 129 km/h auf dem Tacho hatte - erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt aber nur 70 km/h. Auf ihn kommen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Auf die gleichen Folgen muss sich ein 45 Jahre alter Mann einstellen. Er war bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 157 km/h unterwegs, als ihn die Zivilkräfte anhielten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

