Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 22 gelbe und 17 grüne Karten bei "Blitz für Kids" Kontrolle verteilt

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (30.10.) führte der Schutzmann vor Ort zusammen mit zwei Mitarbeitern der Stadtpolizei Michelstadt "Blitz für Kids" Kontrollen in der Erbacher Straße durch. Unterstützung erhielten sie zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr von Kindern einer fünften Klasse des dortigen Gymnasiums.

Insgesamt 22 Verkehrsteilnehmende hielten sich während des Einsatzes nicht an die dortige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und erhielten von den Schülerinnen und Schülern eine gelbe Karte. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 45 km/h unterwegs. Für ihr vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr bekamen dagegen 17 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer eine grüne Karte ausgehändigt.

Die Präventionsaktion findet regelmäßig nach den Ferien rund um Schulen statt. Sie soll Autofahrende auf die Gefahren an der Örtlichkeit aufmerksam machen, wo Kinder aufgrund ihrer eingeschränkten Einschätzung der Verkehrssituation besonders gefährdet sein können.

