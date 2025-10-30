Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23.10.), 18:00 Uhr bis Freitag (24.10.), 09:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Stabmattenzaun im Pfannmüllerweg in Kranichstein. Der Sachschaden am Zaun im Bereich der Mülltonnen wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Tel.: 06151 969 41110 zu melden.

Berichterstatter: PK-A Florian

