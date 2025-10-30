PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23.10.), 18:00 Uhr bis Freitag (24.10.), 09:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Stabmattenzaun im Pfannmüllerweg in Kranichstein. Der Sachschaden am Zaun im Bereich der Mülltonnen wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Tel.: 06151 969 41110 zu melden.

Berichterstatter: PK-A Florian

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Göschka
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

