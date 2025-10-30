PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger flüchtet in gestohlenem Fahrzeug

Rüsselsheim (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme eines 14-Jährigen am Mittwochmorgen (29.10.) haben Polizeikräfte Strafanzeige wegen verschiedenen Vorwürfen erstattet. Gegen 8.30 Uhr fiel der Junge aus Rüsselsheim als Fahrer eines Mercedes einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim in der Grabenstraße auf. Dem Streifenteam war bekannt, dass das Fahrzeug nach einem Diebstahl am vergangenen Donnerstag (23.10.) zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei Erkennen der Streife gab der 14-Jährige jedoch Gas und fuhr davon. Mit hoher Geschwindigkeit ging seine Fahrt durch Rüsselsheim, wo er unter anderem mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte. Schließlich konnte er jedoch an der gesperrten Autobahnauffahrt auf die Autobahn 60 gestoppt und festgenommen werden. Hierbei stellten die Streife einen Schlagring bei ihm sicher und konnten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung feststellen. Zur Blutentnahme und für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache, wo er an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-DA: Viernheim: Diebstahl von E-Scooter/Wer kann Hinweise geben?

    Viernheim (ots) - In der Zeit von Dienstag (28.10.) auf Mittwoch (29.10.) wurde ein E-Scooter in der Rathausstraße entwendet. Die unbekannten Täter stahlen den E-Scooter zwischen Dienstagmittag etwa 14 Uhr und Mittwochmorgen etwa 9.15 Uhr. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:36

    POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Hauswand / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitag (24.10.), 16 Uhr, und Sonntag (26.10.), 19 Uhr, eine Hauswand in der Karlstraße mit Farbe. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprühten sie mit schwarzer Farbe einen Schriftzug, welcher eine politische Tendenz aufweist. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:30

    POL-DA: Babenhausen-Langstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

    Babenhausen (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Mittwochabend (29.10.), zwischen 17.30 und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Uferstraße ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren