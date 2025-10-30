Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger flüchtet in gestohlenem Fahrzeug

Rüsselsheim (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme eines 14-Jährigen am Mittwochmorgen (29.10.) haben Polizeikräfte Strafanzeige wegen verschiedenen Vorwürfen erstattet. Gegen 8.30 Uhr fiel der Junge aus Rüsselsheim als Fahrer eines Mercedes einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim in der Grabenstraße auf. Dem Streifenteam war bekannt, dass das Fahrzeug nach einem Diebstahl am vergangenen Donnerstag (23.10.) zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei Erkennen der Streife gab der 14-Jährige jedoch Gas und fuhr davon. Mit hoher Geschwindigkeit ging seine Fahrt durch Rüsselsheim, wo er unter anderem mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte. Schließlich konnte er jedoch an der gesperrten Autobahnauffahrt auf die Autobahn 60 gestoppt und festgenommen werden. Hierbei stellten die Streife einen Schlagring bei ihm sicher und konnten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung feststellen. Zur Blutentnahme und für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache, wo er an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

