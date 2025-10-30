PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Hauswand
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitag (24.10.), 16 Uhr, und Sonntag (26.10.), 19 Uhr, eine Hauswand in der Karlstraße mit Farbe. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprühten sie mit schwarzer Farbe einen Schriftzug, welcher eine politische Tendenz aufweist. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

