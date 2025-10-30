Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Hauswand

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitag (24.10.), 16 Uhr, und Sonntag (26.10.), 19 Uhr, eine Hauswand in der Karlstraße mit Farbe. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprühten sie mit schwarzer Farbe einen Schriftzug, welcher eine politische Tendenz aufweist. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

