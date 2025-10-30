Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt-Richen: Diebe erbeuten Mobiltelefon und Bargeld

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Bislang unbekannte Diebe nahmen am Mittwoch (29.10.) ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Stiel" ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten gegen 17.45 Uhr Zugang in eine Wohnung. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell