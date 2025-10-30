Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizei sucht nach körperlicher Auseinandersetzung nach Zeugen

Weiterstadt (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstag (28.10.), im Bereich des Büttelborner Weg, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über den Vorfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand attackierte eine Gruppe, bestehend aus mindestens sieben Personen, einen 18-Jährigen und verletzten ihn hierbei. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den weiteren bislang unbekannten Beteiligten geben?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Arheilgen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

