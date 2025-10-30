Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Langstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Mittwochabend (29.10.), zwischen 17.30 und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Uferstraße ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

