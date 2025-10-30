PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Langstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller
Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Mittwochabend (29.10.), zwischen 17.30 und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Uferstraße ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

