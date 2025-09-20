Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Christian Pegel beim OPEN CAMPUS in Güstrow - eine klare Botschaft für die Nachwuchsgewinnung der Landespolizei

Innenminister Christian Pegel hat heute den OPEN CAMPUS an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow besucht. Die Veranstaltung richtete sich an junge Menschen, die sich für eine Laufbahn bei der Polizei interessieren.

Im Gespräch mit Studierenden, Lehrkräften sowie Besucherinnen und Besuchern des OPEN CAPUS informierte sich Innenminister Christian Pegel über die Herausforderungen, mit denen die Fachhochschule bei der Nachwuchsgewinnung konfrontiert ist, sowie über die Themen, die potenzielle Bewerberinnen und Bewerber im Hinblick auf eine Karriere bei der Polizei interessieren.

"Wir brauchen engagierte junge Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Der Polizeiberuf bietet eine sichere Perspektive, anspruchsvolle Aufgaben und eine wichtige Rolle für unsere Gesellschaft. Die Nachwuchsförderung in der Polizei gehört zu den zentralen Zukunftsaufgaben des Landes", so Innenminister Christian Pegel.

Zugleich betonte er die Rolle der Fachhochschule: "Güstrow ist das Zentrum für die Ausbildung unserer Polizei. Hier wird die Grundlage für Professionalität und Einsatzbereitschaft gelegt und ist somit ein entscheidender Faktor für die Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern."

Hintergrund:

https://www.fh-guestrow.de/ Der OPEN CAMPUS bot zahlreichen Interessierten die Gelegenheit, sich umfassend über Studium, Ausbildung und Karrierewege bei der Polizei zu informieren.

