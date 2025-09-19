IM-MV: Fototermin: Minister Christian Pegel übergibt Zuwendungsbescheide an Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Landesbauminister Christian Pegel wird am Montag zwei Zuwendungsbescheide über insgesamt 5,34 Millionen Euro an Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger übergeben. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Termin: Montag, 22. September 2025, 15 Uhr
Ort: 18055 Rostock, im oberen Foyer des Rostocker Rathauses, Neuer Markt 1a
Die Zuwendungsbescheide sind für die Modernisierung und Erweiterung eines Schulgebäudes in der Maxim-Gorki-Straße 67 (Evershagen) zur künftigen Nutzung u. a. als Hort "De Ostseegörn" und Jugendclub "Pablo Neruda" sowie für den Ersatzneubau des Sportplatzes am Friedensforum in der Pablo-Picasso-Straße 43 (Toitenwinkel).
