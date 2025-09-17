PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Durchsuchungsmaßnahmen im Innenministerium

Schwerin (ots)

Heute hat es Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Schwerin im Ministerium für Inneres und Bau gegeben. Diese wurden von den zuständigen Ermittlungsbehörden angeordnet und durchgeführt. Zudem kam es zu Durch-suchungsmaßnahmen im Landesamt für zentrale Aufga-ben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-schutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V).

Weiterhin gilt die Unschuldsvermutung. Gleichwohl wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden - das ist bei Strafverfahren der übliche Weg. Üblich ist auch, dass die-ses Verfahren bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt wird. Innenminister Christian Pegel erklärt dazu: "Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst. Das Ministerium kooperiert uneingeschränkt mit den zuständigen Ermittlungsbehör-den und unterstützt die Aufklärung des Sachverhalts."

Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können derzeit keine weiteren inhaltlichen Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

