Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Verzicht auf Beförderung zum Leitenden Polizeidirektor

Schwerin (ots)

Der Polizeidirektor Dr. Andreas Walus hat dem Innenministerium seine Entscheidung mitgeteilt, auf seine Beförderung zum Leitenden Polizeidirektor zu verzichten. In seinem Schreiben an das Ministerium teilte er mit, dies "nach reiflicher Überlegung und aus innerer Überzeugung" entschieden zu haben.

Innenminister Christian Pegel äußerte Anerkennung und Respekt für die Entscheidung.

Dr. Andreas Walus erklärte gegenüber dem Ministerium: "Das Amt eines Leitenden Polizeidirektors ist ohne Zweifel eine große Ehre. Dennoch möchte ich mit meiner Entscheidung dazu beitragen, Schaden von diesem Amt abzuwenden. Polizist und Führungskraft zu sein, bedeutet für mich, im täglichen Dienst Verantwortung zu übernehmen, Vorbild zu sein und Vertrauen in unsere Organisation durch Glaubwürdigkeit zu festigen. Indem ich die Beförderung zurückgebe, möchte ich, aufgrund der derzeitigen öffentlichen Diskussion um meine Person, Klarheit und Vertrauen innerhalb unserer Landespolizei wahren und stärken."

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

