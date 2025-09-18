Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Bescheid für neues Tanklöschfahrzeug

Schwerin (ots)

Am Freitag übergibt Landesinnenminister Christian Pegel in Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg an Bürgermeister Tino Waldraff einen Förderbescheid für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Lützower Feuerwehr.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 19. September 2025, 12 Uhr

Ort: 19209 Lützow, Lindenallee 19, Feuerwehr

Für den Neukauf des Tanklöschfahrzeugs erhält die Gemeinde Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg vom Innenministerium eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 200.000 Euro.

