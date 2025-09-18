PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Bescheid für neues Tanklöschfahrzeug

Schwerin (ots)

Am Freitag übergibt Landesinnenminister Christian Pegel in Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg an Bürgermeister Tino Waldraff einen Förderbescheid für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Lützower Feuerwehr.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 19. September 2025, 12 Uhr

Ort: 19209 Lützow, Lindenallee 19, Feuerwehr

Für den Neukauf des Tanklöschfahrzeugs erhält die Gemeinde Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg vom Innenministerium eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 200.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 16:21

    IM-MV: Durchsuchungsmaßnahmen im Innenministerium

    Schwerin (ots) - Heute hat es Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Schwerin im Ministerium für Inneres und Bau gegeben. Diese wurden von den zuständigen Ermittlungsbehörden angeordnet und durchgeführt. Zudem kam es zu Durch-suchungsmaßnahmen im Landesamt für zentrale Aufga-ben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-schutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V). ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:21

    IM-MV: Verzicht auf Beförderung zum Leitenden Polizeidirektor

    Schwerin (ots) - Der Polizeidirektor Dr. Andreas Walus hat dem Innenministerium seine Entscheidung mitgeteilt, auf seine Beförderung zum Leitenden Polizeidirektor zu verzichten. In seinem Schreiben an das Ministerium teilte er mit, dies "nach reiflicher Überlegung und aus innerer Überzeugung" entschieden zu haben. Innenminister Christian Pegel äußerte Anerkennung und Respekt für die Entscheidung. Dr. Andreas Walus ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 16:30

    IM-MV: Kommunen im Fokus Land bleibt verlässlicher Partner in schwierigen Zeiten

    Schwerin (ots) - Mit einer verlässlichen Finanzpolitik sorgt das Land seit Jahren dafür, dass die Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns handlungsfähig bleiben - auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. "Die Kommunen sind das Rückgrat unserer Demokratie. Schulen, Kitas, Feuerwehren, Krankenhäuser: überall dort, wo Menschen leben, wirken Kommunen. Deshalb ist es uns ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren