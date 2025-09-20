Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Pegel: "Respekt und Rückhalt für unsere Feuerwehrkräfte sind unverzichtbar"

Innenminister Christian Pegel zeigt sich schockiert über die Vorkommnisse in Barth, bei denen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr während eines Rettungseinsatzes behindert und beleidigt wurden.

"Ich bin erschüttert über das Verhalten einzelner Menschen, die Feuerwehrleute in Barth während eines Einsatzes beschimpft und sogar gestört haben. Dieses Verhalten ist in keiner Weise zu entschuldigen. Feuerwehrfrauen und -männer stellen in akuten Notlagen ihre eigene Sicherheit hinten an, um anderen Menschen zu helfen. Wer sie dabei behindert oder gar beleidigt, handelt nicht nur respektlos, sondern gefährdet auch Menschenleben", sagt Minister Christian Pegel und ergänzt:

"Unsere Freiwilligen Feuerwehren sind das Rückgrat des Brand- und Katastrophenschutzes in unserem Land. Ohne die vielen tausend Ehrenamtlichen wäre schnelle Hilfe in Notlagen schlicht nicht möglich. Dieses Engagement verdient unsere höchste Anerkennung, Unterstützung und vor allem Respekt. Es ist ein Ehrenamt, das nicht selbstverständlich ist. Ich danke den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Barth und allen ehrenamtlich Engagierten in den Feuerwehren unseres Landes, die sich 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag für uns alle einsetzen. Wir alle sind Ihnen zu Dank und Respekt verpflichtet."

