POL-DA: Viernheim: Diebstahl von E-Scooter/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

In der Zeit von Dienstag (28.10.) auf Mittwoch (29.10.) wurde ein E-Scooter in der Rathausstraße entwendet. Die unbekannten Täter stahlen den E-Scooter zwischen Dienstagmittag etwa 14 Uhr und Mittwochmorgen etwa 9.15 Uhr. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Viernheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

