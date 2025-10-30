PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwoch (29.10.) gegen 15.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Groß-Umstädter-Straße in Semd.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Auto die Groß-Umstädter Straße in Richtung Ortsausgang. Der Geschädigte befuhr mit seinem Mountainbike ebenfalls die Groß-Umstädter-Straße in Richtung Ortseingang. Nach ersten Ermittlungen schätzte der Autofahrer den Abstand zu dem Radfahrer falsch ein, sodass dieser ausweichen musste. Hierdurch verlor der Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte auf den Gehweg. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer verletzte sich durch den Unfall an der Schulter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

Sachbearbeiter: Molitor, PK

