POL-DADI: Groß-Umstadt: Von Unfallstelle geflüchtet
Polizei sucht Zeugen
Groß-Umstadt (ots)
Am Donnerstag (30.10) zwischen 18:00 Uhr - 19:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun in der Straße Am Oberen Rech. Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur des Gartenzauns kosten, der durch den Verkehrsunfall verbogen wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 entgegen.
