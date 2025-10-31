PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Von Unfallstelle geflüchtet
Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (30.10) zwischen 18:00 Uhr - 19:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun in der Straße Am Oberen Rech. Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur des Gartenzauns kosten, der durch den Verkehrsunfall verbogen wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Berichterstatter: Dümig, PK
Sipp, POK'in
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

