LKA Thüringen: Erfolgreicher Schlag gegen Drogenbande in Erfurt - LKA Thüringen im Einsatz

Erfurt Thüringen (ots)

Aufgrund von Ermittlungserkenntnissen im Bereich des gewerbs- und bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Erfurt, ist das LKA Thüringen seit dem heutigen Vormittag mit eigenen Ermittlern sowie Einsatzkräften des SEK und der Bereitschaftspolizei Thüringen im Einsatz (ca. 120 Einsatzkräfte).

Die polizeilichen Maßnahmen richten sich gegen drei deutsche Beschuldigte (3x männlich). In diesem Zusammenhang wurden Haftbefehle vollstreckt und mehrere Wohnobjekte im Erfurter Stadtgebiet erfolgreich nach Beweismitteln gemäß dem o. g. Tatvorwurf durchsucht.

Darüber hinaus konnten noch diverse Verstöße, u. a. gegen das Waffengesetz etc. festgestellt werden. Nach Abschluss der heutigen gelungenen polizeilichen Maßnahmen werden die umfangreich sichergestellten Beweismitteln seitens der Ermittler im Hinblick auf das Verfahren ausgewertet.

