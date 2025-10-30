Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag (30.10.) ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der Autofahrer befuhr die Behringstraße aus Richtung Ostumgehung in Richtung Otto-Hahn-Straße. Der Radfahrer befuhr die Gaußstraße von rechts kommend. Der Autofahrer kollidierte mit dem Fahrradfahrer in der Behringstraße/ Ecke Gaußstraße. Hierbei erlitt der Radfahrer so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus verbrachte. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Behringstraße und der L 3110 zu Verkehrseinschränkungen. Auf Antrag des zuständigen Bereitschaftsstaatsanwaltschaft der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur genauen Unfallrekonstruktion und Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet und sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

